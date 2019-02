Hoe de opvouwbare telefoon de smartphonewereld gaat veranderen

Opvouwbare smartphones stelen dit jaar de show op techbeurs Mobile World Congress in Barcelona. Doordat we ze op kunnen vouwen, gaan we telefoons straks heel anders gebruiken, verwachten kenners. Met de nadruk op straks. "Dat duurt nog wel drie jaar, want door de prijs is het nog niet interessant voor de massa."

Op Mobile World Congress (MWC) onthulden twee merken een opvouwbaar toestel: Oppo en Huawei (Mate X). Vorige week kwam Samsung al met zijn Galaxy Fold van bijna 2000 dollar. Waarom een vouwbare telefoon handig is? Bijvoorbeeld voor onderweg. In plaats van een tablet en telefoon meeslepen als je met de trein gaat, kun je het af met één apparaat dat je nu ook altijd in je zak hebt zitten: je smartphone. "Als je een telefoon bij je hebt die je makkelijk uit kan klappen tot een nog groter scherm, is dat heel interessant voor consumenten", zegt Francisco Jeronimo, analist van marktonderzoeker IDC. Oppo-topman Brian Shen deelde een foto van een prototype. © Oppo Geen gepiel op een klein scherm Techverslaggever Bram van Dijk is namens Bright op MWC en is meer onder de indruk van de opvouwbare gadgets dan hij eigenlijk zou willen. "Ik vond het eerder een beetje onzin. Maar als je de Huawei Mate X ziet denk je al snel: die wil ik wel hebben. Dat zag ik niet aankomen." Vooral het grote scherm vindt hij een pluspunt. "Waarom zou je dat niet willen? Als in de trein je mail even wil wegwerken, vouw je die telefoon open. In plaats van dat gepiel met twee handen op een klein scherm, werkt zo'n groot scherm toch veel lekkerder." Duur Het is voor het gros van de mensen nog wel toekomstmuziek, want de prijskaartjes van deze nieuwste snufjes liegen er niet om. Huawei's Mate X zet met een prijs van een slordige 2299 euro een nieuw record als duurste smartphone. Dat record was ongeveer een week in handen van Samsung, want de Galaxy Fold die het een week eerder aankondigde was met 2000 euro een tikkie 'goedkoper'. Daarmee is de opvouwbare smartphone in één klap een product dat voor veel mensen afvalt als ze een nieuwe telefoon zoeken. Toch hebben analisten op termijn grootse verwachtingen van het opvouwbare scherm. Moet zich nog bewijzen Ook Van Dijk denkt dat opvouwbare toestellen de smartphones niet helemaal gaan vervangen. "Dat opvouwbare moet zich nog wel echt bewijzen hoor. Je hebt hier eigenlijk alleen aan de wereld getoond dat het er leuk uit kan zien. Maar niemand heeft dat ding nog in handen gehad." Hij gaat ervan uit dat het nog een jaar of vijf duurt voordat we veel mensen in de trein hun telefoon zien openklappen om even snel een serietje op Netflix te kijken. "Mensen reageren over het algemeen traag op nieuwe ontwikkelingen. De zware gebruikers gaan het eerst om. Zij brengen de meeste tijd door op hun smartphone en zullen het nut ervan eerder inzien", zegt hij. En dat is vooral interessant in combinatie met die andere trend op MWC: de opkomst van 5G en 5G-telefoons. "Door die 5G-verbinding kun je straks live veel makkelijker de meest uiteenlopende dingen kijken op een groter scherm", zegt Jeronimo. Een andere trend op MWC is dat eindelijk de eerste toestellen met 5G-ondersteuning te zien zijn. Van Oppo, LG en Huawei tot Xiaomi: allemaal lieten ze smartphones zien die draaien op het 5G-netwerk, ook al gaan we dat netwerk niet voor 2020 in Nederland gebruiken. Gek genoeg maakte niet een opvouwbare telefoon de meeste indruk op analist Jeronimo. Die eer ging naar het eerste 5G-toestel van de Chinese fabrikant Xiaomi: de Mi Mix 3, een toestel uit 2018. "Het was een van de beste devices van de show." Dat kwam eigenlijk vooral door de prijs, geeft Jeronimo toe. De andere aangekondigde toestellen zullen namelijk zo'n beetje allemaal behoren tot de hoogste prijscategorie. De Xiaomi Mi Mix is met 599 aanzienlijk goedkoper. "Dan willen consumenten wel sneller naar 5G dan bij een toestel van zo'n 1000 euro." Niet snel overstappen Ondanks dat er nogal wat toestellen zijn die 5G gaan ondersteunen, zal 5G in Europa niet heel snel bruikbaar zijn. "De eerste netwerken in Europa zijn dit jaar beschikbaar, het begint te komen", zegt Jeronimo. Maar het overstappen van consumenten van 4G naar 5G zal niet zo snel gaan als bij 3G naar 4G. Bij de lancering van 4G lagen de netwerken er al, maar waren er bijna geen toestellen. "Toen lanceerden de providers netwerken die bijna een jaar lang amper gebruikt werden, omdat er geen apparaten waren die het ondersteunden", herinnert Jeronimo zich. Eerst een toestel, dan het netwerk Daarom kiezen de netwerken en fabrikanten nu voor een andere benadering. "Ze zeggen nu tegen fabrikanten: kom maar met je producten. Daarom zien we de eerste 5G-devices al rond deze zomer op de markt verschijnen. Als ze het netwerk invoeren, hebben ze direct klanten met devices om het te gebruiken", zegt Jeronimo. IDC rekent erop dat eind 2023 zo'n 13 procent van de smartphonemarkt bestaat uit 5G-toestellen. "De noodzaak om toegang tot een nog sneller netwerk is nu niet zo hoog. We hebben al goede verbindingen en goede telefoons. Om die reden zal het iets langer duren voordat iedereen over is naar 5G."