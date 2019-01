'2018 slechtste jaar ooit voor verkoop smartphones'

Vorig jaar daalde het aantal verkochte smartphones met 4,1 procent ten opzichte van 2017.

Er waren maar een klein aantal landen waar meer smartphones over de toonbank gingen, maar dat is bij lange na niet genoeg om de daling in de VS en China goed te maken, meldt marktvorser IDC op basis van voorlopige verkoopcijfers.

In het laatste kwartaal van 2018 daalde de verkoop met 4,9 procent. En dat is alweer het vijfde kwartaal op rij dat het er minder smartphones zijn verkocht.