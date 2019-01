Facebook groeit door, alle schandalen ten spijt

Facebook onder vuur

Het zorgde ervoor dat het sociale netwerk onder een vergrootglas kwam te liggen. Ceo Mark Zuckerberg werd ter verantwoording geroepen door Amerikaanse en Europese politici. Men wilde onder meer weten wat Facebook doet om de privacy en veiligheid van gebruikers te beschermen.

Naast de politieke optredens verontschuldigde Zuckerberg zich uitgebreid in een charmeoffensief voor het schenden van het vertrouwen van de gebruikers en beloofde hij beterschap.

Ondanks die belofte moet het bedrijf in Groot-Brittannië een boete betalen vanwege het privacy schandaal rond Cambridge Analytica. En ook in de VS wordt het bedrijf daarom vervolgd.

Tegelijkertijd lijken consumenten kritischer dan ooit over wat er gebeurt met hun gegevens. En dat alles zorgde ervoor dat ook Zuckerbergs positie ook ter discussie stond, in ieder geval voor grote investeringsfondsen. Zuckerberg liet in een interview met CNN al eens weten dat hij echt niet van plan is op te stappen.