Eerste omzetdaling voor Apple in jaren

Teleurstelling in China

Bij de uitleg van de omzetwaarschuwing begin januari legde Cook al uit dat de lagere omzet vooral kwam door de teleurstellende economie groei in China, waar Apple het vorige kwartaal nog bijna een vijfde van de omzet boekte. Het is na de VS de belangrijkste markt voor het bedrijf.

Hij wees ook op de handelsoorlog tussen de VS en China, waar het bedrijf ook last van had.

Tel daar bovenop de smartphonemarkt die wereldwijd al een aantal kwartalen op rij daalt, en je hebt een vervelende cocktail voor Apple. Want ook in China daalde de verkoop van het aantal smartphones.

Volgens analist Canalys het afgelopen kwartaal zelfs met 14 procent ten opzichte van vorig jaar. En juist de verkoop van de iPhone is goed voor meer van de helft van de omzet.

Iets optimistischer

Bij de meest recente cijfers blijkt Cook wat optimistischer over de negatieve gevolgen van de handelsoorlog. De ceo ziet de spanningen iets afnemen en overweegt iPhones te prijzen in lokale valuta in plaats van dollars.

"Dan zijn ze niet zo duur als de dollar stijgt ten opzichte van die valuta. Iets wat wel gebeurde als gevolg van de verhoging van de rente in de VS", legt beurscommentator Durk Veenstra uit.