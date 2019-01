'Bing niet geblokkeerd in China, was onbereikbaar door storing'

Door het technische euvel was Bing een dag lang onbereikbaar in China, waardoor het er even op leek alsof de overheid de zoekmachine blokkeerde.

Leek wel op overheidsblokkade

Technisch gezien leek de storing heel erg op de manier wanneer de overheidsdienst ingrijpt die verantwoordelijk is voor het offline halen van websites. Dat schrijft Reuters op basis van een bron binnen Microsoft.

Het techbedrijf werd vooraf niet door de overheid op de hoogte gebracht over het uit de lucht halen van Bing. Daarnaast was er volgens die bron geen formele opdracht van de overheid.

Microsoft bevestigt aan RTL Z dat Bing ondertussen weer werkt in China. Het bedrijf legt niet uit of het inderdaad een technische storing was of dat er een andere oorzaak was. Ook zegt Microsoft niet of het bedrijf zich zorgen maakt over de positie in het land.

Niet bereikbaar

Donderdag kwamen de eerste meldingen binnen dat Bing niet meer werkte in China. Als bezoekers de site probeerden te bereiken, kregen zij een foutmelding.