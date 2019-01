Grote Microsoft-storing niet opgelost: mailen blijft nog hele dag lastig

De grote storing in Office 365, waardoor veel bedrijven en organisaties sinds vanochtend niet kunnen mailen vanuit Outlook, is nog steeds niet opgelost. De kans is groot dat het euvel niet voor het einde van de dag verholpen is.

Door de storing kunnen veel zakelijke gebruikers van het Office-pakket van Microsoft sinds vanochtend geen mails ontvangen of versturen via Outlook. Volgens Microsoft hebben alleen sommige Europese bedrijven en organisaties last van de storing. Consumenten merken er niets van. Dat komt omdat het probleem alleen speelt bij de infrastructuur van de databases van zakelijke Outlook-mailboxen. Eerste meldingen De eerste meldingen kwamen om 09.30 uur binnen bij Allestoringen.nl. Rond 16.00 uur was de storing nog steeds niet verholpen. © Allestoringen.nl Het team van Microsoft zegt de oorzaak van de storing te hebben achterhaald en probeert het te repareren. "We zijn bezig het probleem te verhelpen", meldde Microsoft donderdagmiddag. Eerste melding Enorme storing bij Microsoft-diensten: veel mensen kunnen niet mailen Update volgt De volgende update over de storing komt om 18.00 uur vanavond, meldde Microsoft vanmiddag aan IT-managers. Daardoor is de kans groot dat Outlook voor een flink aantal gebruikers aan het einde van deze werkdag nog steeds niet naar behoren werkt.