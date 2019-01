Enorme storing bij Microsoft-diensten: veel mensen kunnen niet mailen

Cloud onbereikbaar

Ook de cloud-omgeving van Microsoft Office, Office 365, is niet bereikbaar. Daardoor is het ook niet mogelijk om bestanden te benaderen die gebruikers in de clouddiensten van Microsoft hebben opgeslagen.

Microsoft bevestigt dat het gaat om een Europees probleem, waarbij sommige klanten geen verbinding kunnen maken met de online infrastructuur.

Wat de oorzaak is en hoelang de storing nog duurt, kon de woordvoerder niet vertellen.