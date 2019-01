Slag in handelsoorlog? China blokkeert Microsoft-zoekmachine Bing

Lange lijst

Microsoft is het zoveelste Amerikaanse techbedrijf dat door China wordt geblokkeerd. WhatsApp werd in 2017 al geblokkeerd in het land.

Facebook zelf is al sinds 2009 verboden en probeerde stiekem de Chinese Digitale Muur te omzeilen door onder een andere naam actief te zijn. Tegelijkertijd proberen inwoners die blokkade te omzeilen met vpn-verbindingen.

Facebook, Instagram, Twitch

De zoekmachine van Yahoo, dat onder de motorkap draait op de techniek van Bing, wordt ook al ruim een half jaar geblokkeerd.

Datzelfde geldt voor andere populaire sociale media zoals Instagram, Twitter, maar ook streamingdienst Twitch, dat sinds september niet meer voor Chinezen beschikbaar is en uit de Chinese App Store van Apple is gehaald.

Google stopte in 2010

Google stopte in 2010 met zijn zoekmachine in China. Het afgelopen jaar werkte Google achter de schermen wel een een mogelijke terugkomst naar China met een gecensureerde versie van de zoekmachine.

Dat project had de geheimzinnige naam Dragonfly en zorgde voor nogal wat onrust. Het personeel van de techreus was er niet over te spreken. Ook Amerikaanse politici vonden dat Google het project in de ijskast moest zetten, omdat het daarmee mee zou werken aan de onderdrukking door de Chinese overheid.

Ter geruststelling van al die mensen, verklaarde Google-ceo Sundar Pichai in een hoorzitting in het Amerikaanse Congres dat de plannen om weer naar China te gaan, niet concreet zijn.