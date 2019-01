Wat is de beste telefoonhouder voor op de fiets en in de auto?

Smartphonehoesjes met een snelmontagesysteem zorgen ervoor dat je je smartphone makkelijk kunt vastzetten aan je motor- of fietsstuur, het houdertje in de auto of aan je sport-armband.

Qua prijzen ontlopen de Quad Lock, de Rokform en de SP Connect elkaar niet veel. En ook qua design doen de verschillende smartphonehouders met snelmontagesystemen niet echt voor elkaar onder. Jammer eigenlijk, want zo mooi zijn de hoesjes niet. Vooral heel functioneel.

Magneet

Door de hoesjes een kwartslag of een halve slag te draaien zet je je telefoon goed vast. Rokform heeft zelfs twee snelmontagesystemen in een. In het hoesje zit ook een magneet, waarmee je je smartphone bijvoorbeeld makkelijk aan je koelkastdeur kunt vastklikken.

Ideaal is de magneet echter niet – zeker niet als je je hoesje met het klik-en-draai-systeem bijvoorbeeld aan je fietsstuur wilt vastmaken. Dan maakt de magneet het vastklikken alleen maar moeilijker.

