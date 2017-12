Virgil van Dijk naar Liverpool voor recordbedrag van 85 miljoen euro

Liverpool neemt de Nederlandse verdediger Virgil van Dijk per 1 januari over van Southampton, heeft Liverpool woensdag bekendgemaakt. De 'Reds' zijn tot een akkoord gekomen met Van Dijk en zijn club.

Britse media melden dat de Oranje-international voor een recordbedrag van 75 miljoen Britse pond (85 miljoen euro) naar Liverpool verhuist. Daarmee is hij veruit de duurste Nederlandse voetballer ooit.

Duurste verdediger ter wereld

Die lijst werd aangevoerd door Marc Overmars, die in 2000 voor 40 miljoen euro verhuisde van Arsenal naar FC Barcelona. Van Dijk zou met die transfersom bovendien de duurste verdediger ter wereld zijn. Liverpool heeft de duur van het contract nog niet bekendgemaakt.

"Ik ben verheugd en vereerd dat ik een Liverpool-speler ben geworden", liet hij via Instagram weten. "Vandaag is een bijzondere dag voor mij en mijn familie omdat ik teken bij een van de grootste voetbalclubs ter wereld."

'Kan niet wachten'

"Ik kan niet wachten om voor het eerst het beroemde rode tenue aan te trekken", zegt de voetballer die ploeggenoot wordt van collega-international Georginio Wijnaldum. "Ik ga mijn best doen om met deze club iets speciaals neer te zetten. Ik wil iedereen bij Southampton bedanken. Ondanks een moeilijke periode in de laatste maand heb ik het altijd enorm naar mijn zin gehad bij de Saints."

De club van coach Jürgen Klopp zag een gewenste transfer van Van Dijk afgelopen zomer nog afketsen en was zelfs gedwongen excuses aan te bieden wegens het op illegale wijze benaderen van een speler. De verdediger had bij Southampton nog een contract tot 2022 en de club wilde hem niet laten gaan.

Gewild

Van Dijk, die ook gewild was door Manchester City en Chelsea, werd door manager Mauricio Pellegrino uit de selectie gehaald, maar toen de transfer niet was doorgegaan keerde hij in september in het elftal terug.

Van Dijk komt uit de jeugd van Willem II en debuteerde in 2011 in de eredivisie voor FC Groningen. In 2013 werd hij overgenomen door Celtic dat hem twee jaar later doorverkocht aan Southampton.