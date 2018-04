Begroting Twente flink omlaag, veel mensen ontslagen

FC Twente werkt komend seizoen in de Jupiler League met een begroting tussen de 18 en 20 miljoen euro. Dat verwacht algemeen directeur Erik Velderman.

De degradant uit Enschede moest dit seizoen in de eredivisie met 30 miljoen euro rondkomen. "Er zijn ook heel donkere analyses die het naar 15 miljoen doet zakken, maar daar ga ik niet vanuit. Pure Energy blijft achter ons staan en gaat met ons door'', zei Velderman over de hoofdsponsor.

Personeel raakt baan kwijt

De degradatie heeft tot gevolg dat veel personeel van FC Twente zijn of haar baan kwijtraakt. Om hoeveel mensen het gaat, kon de directeur nog niet zeggen. "Maar we moeten inkrimpen. We willen weinig bezuinigen rond ons 'voetbalbedrijf'. We willen binnen een jaar terug naar de eredivisie. Koste wat kost. Ik zal niet ophouden met knokken voor deze club tot ik er bij neerval.''

Nieuwe technisch directeur

Binnen nu en twee weken hoopt FC Twente duidelijkheid te krijgen van de Belastingdienst. De club rekent op naheffingen vanwege de zaak rond voetballer Dusan Tadic, die in 2014 van de Enschedese club naar Southampton vertrok. Bij die transfer zou Twente belasting hebben ontdoken. Velderman: "Met de Belastingdienst hebben we constructief overleg. We hopen binnen 14 dagen tot een schikking te komen. Dat is een hobbel die we moeten nemen.''

Twente hoopt op korte termijn een technisch directeur aan te stellen. Die functie werd tot eind maart uitgeoefend door Jan van Halst. "Mensen met wie we praten hebben nog een baan, dat ligt gevoelig. Ik kan daar nog geen uitspraken over doen'', aldus Velderman, die aangaf dat pas na die aanstelling duidelijk wordt of Marino Pusic hoofdtrainer van Twente blijft. "Maar Marino blijft zeker aan boord. Ik kijk zeer positief tegen hem aan.''

De landskampioen van 2010 rekent op veel steun van ondernemers uit de regio. Twente denkt ook aan aandelen. "We zijn in gesprek met financiers. Maar we moeten ook in gesprek met de KNVB over inmenging van financiers. Een breed gedragen aandelenkapitaal is beter dan een overname. Met een uitgangspunt dat het een sterk Twents karakter houdt", zegt Velderman, die in de Jupiler League rekent op tussen de 18.000 en 20.000 toeschouwers bij thuiswedstrijden.

