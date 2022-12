Braziliaanse voetballegende Pelé op 82-jarige leeftijd overleden

Bij Pelé werd vorig jaar darmkanker geconstateerd. De Braziliaan, die met zijn land drie keer wereldkampioen werd, onderging in september 2021 een operatie waarbij een tumor werd verwijderd. Daarna bleef hij lang in het ziekenhuis om te herstellen.

Pelé keerde sindsdien regelmatig terug in het ziekenhuis voor behandeling. Eind november werd hij weer opgenomen.

Drie keer wereldkampioen

Pelé, die voluit Edson Arantes do Nascimento heette, werd wereldkampioen met Brazilië in 1958, 1962 en 1970. Hij speelde bijna zijn hele carrière bij Santos FC uit de gelijknamige Braziliaanse stad: van 1956 tot 1974. Hij sloot zijn loopbaan af bij New York Cosmos in 1977.