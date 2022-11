Media Argentinië niet mals na eerste nederlaag Messi en co: 'Absolute wanorde'

La Prensa noemt de nederlaag een 'zwakke collectieve prestatie'. "Het is de ergste nachtmerrie waar de fans van konden dromen. Met nog meer dan een halfuur te gaan kon Argentinië de sportieve catastrofe niet voorkomen. De ploeg had haast en was nerveus."

Euforie naar ongeloof

"Van euforie naar ongeloof in een oogwenk", schrijft de Argentijnse krant Clarín. "De verrassing is compleet. Het debuut van het Argentijnse nationale team in Qatar was wat niemand zich had voorgesteld of had verwacht." De krant schrijft verder dat Saoedi-Arabië profiteerde van de 'absolute wanorde'. "Het team zakte weg tussen nervositeit en onnauwkeurigheden."

Argentinië moet nu tegen Polen en Mexico alsnog proberen genoeg punten binnen te halen om de groepsfase te overleven. Deze landen spelen vanaf 17.00 uur tegen elkaar.