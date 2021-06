Frank de Boer vertrekt als bondscoach na mislukt EK

De Boer liet weten dat hij niet door wil gaan en in zijn contract was bepaald dat een plek in de kwartfinale van het EK een vereiste was. "De doelstelling is niet gehaald, dat is duidelijk", laat De Boer weten. "Toen ik in 2020 benaderd werd om bondscoach te worden vond ik het een eer en een uitdaging, maar ik was me ook bewust van de druk die er meteen vanaf mijn aanstelling op zou komen te liggen."

Haast geboden bij zoeken opvolger

Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal van de KNVB, zeg: "We hadden op een beter EK ingezet, dat is niet gelukt. De keuze voor Frank is anders uitgepakt dan we hadden gehoopt. Er moet nu door mij, na goed intern overleg, een opvolger gevonden worden. Daarbij is haast geboden, want 1 september spelen we alweer de belangrijke kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen in Oslo."

Er is te weinig basis om door te gaan met De Boer, stelt de voetbalbond: