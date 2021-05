Chelsea verslaat Manchester City in finale Champions League

In de eerste helft wisten beide clubs een aantal mooie kansen niet te verzilveren, tot Kai Havertz in de 42e minuut het winnende doelpunt voor Chelsea maakte. Het was zijn eerste goal in een Champions League-wedstrijd.

Chelsea-verdediger Thiago Silva moest in de 39e minuut gewisseld worden vanwege een beenblessure.

De Bruyne in tranen

In de tweede helft moest Manchester City-speler Kevin De Bruyne in tranen het veld verlaten. De Belg raakte gewond aan zijn oog bij een harde botsing met Antonio Rudiger. De twee spelers knalden met hun hoofden tegen elkaar.

Manchester City zette zijn Londense concurrent in de rest van de wedstrijd flink onder druk, maar wist geen doelpunt te maken.