Selectie EK bekend: Bergwijn en El Ghazi afgevallen, Weghorst en Promes erbij

De volledige selectie van De Boer bestaat uit 26 namen. Acht spelers kregen vandaag slecht nieuws te horen. Dat zijn Marco Bizot, Steven Bergwijn, Anwar El Ghazi, Hans Hateboer, Rick Karsdorp, Jeremiah St. Juste, Kenny Tete en Tonny Vilhena.

Promes wel mee

De twee opvallendste namen die wel zijn geselecteerd, zijn Quincy Promes en Daley Blind, zegt RTL Nieuws-verslaggever Marcel Maijer. "Blind is geblesseerd. Vraag is wanneer hij fit genoeg is om te spelen." Ook de keuze van Promes is opvallend. Hij is verdachte in een steekpartij.

Nooit eerder maakten twee tieners deel uit van de Oranje-selectie. Nu dus wel: de 19-jarige Timber en de eveneens 19-jarige Ryan Gravenberch.