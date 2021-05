Agent gewond bij relletjes tijdens huldiging SC Cambuur

Agent raakt gewond bij ongeregeldheden in centrum Leeuwarden tijdens huldiging Cambuur: LEEUWARDEN - Tijdens de huldiging van Cambuur in Leeuwarden was het op meerdere locaties onrustig in de stad. Op het Wilhelminaplein is een agent gewond geraakt. https://t.co/c2EDBeJCxN pic.twitter.com/Rk3HZrrWbS