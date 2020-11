Elf spelers van Ajax testen positief op corona, dag voor wedstrijd Champions League

Eerder positief getest

Tijdens een persconferentie gaf Ajax-trainer Erik Ten Hag aan dat hij nog steeds hoopt dat enkele spelers tóch naar Denemarken kunnen komen. Ten Hag kon niet precies zeggen waarom een aantal spelers niet welkom zijn in Denemarken. "Maar ze zijn wel in Nederland inzetbaar", zei hij. "Dat vind ik wel vreemd. We spelen in een Europese competitie. Maar Europese landen hanteren andere regels wat betreft corona. Dat is vreemd en is eigenlijk ook geen fair play. Ik heb daarom goede hoop dat ze dinsdag alsnog welkom zijn. Daar zijn we uiteraard nog mee bezig."

De kans is groot dat de ontbrekende spelers van Ajax eerder positief op corona zijn getest, tijdens nieuwe testen kan dan nog een restwaarde in het bloed worden gevonden. De bewuste persoon is dan allang hersteld maar in sommige landen toch niet welkom. Denemarken hanteert strengere regels dan veel andere Europese landen als het om corona gaat.

Bij Ajax bleken begin augustus maar liefst dertien voetballers antistoffen van het coronavirus in hun bloed te hebben. De meeste van hen hebben ook klachten gehad.