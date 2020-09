Frank de Boer: 'Ik ben een heel blij persoon'

Succes

De Boer hoopt succes te boeken met Oranje en gelooft daar ook in. "We hebben een goede spelersgroep en een erg goede staf. Ik ben altijd een speler geweest die het hoogste eiste. Zowel op de training als in wedstrijden en dat heb ik als coach ook. Ik zie een hele mooie periode voor ons, waarin we er samen voor het hoogst haalbare gaan. Ik ga mijn stinkende best doen.”