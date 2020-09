Juichen verboden – maar toch heeft iedereen zin in het nieuwe eredivisieseizoen

"De sfeer in de groep is heel goed. De jongens hebben zin om weer te gaan voetballen. Wel is het jammer dat de sfeer in het stadion anders zal zijn. Soms kan het publiek je als het ware naar voren schreeuwen, dat is nu niet zo. Dat is jammer, want ik ben er toch wel achter gekomen dat fans heel erg bij het voetbal horen."

"Het zal een ander seizoen worden, dat wel. Zo kan het zijn dat spelers opeens niet mee kunnen spelen, omdat zij besmet zijn met corona. Maar bang voor een tweede golf ben ik niet. Ik heb wel het gevoel dat er altijd zal worden gevoetbald."

Bas Nijhuis (43), scheidsrechter

"Ik heb er eigenlijk wel zin in. We hebben zo lang geen voetbal gehad en ik miste de échte spanning om naar het stadion te gaan. Ja, het is jammer dat we met minder publiek spelen, maar ontzettend leuk dat het weer begint. Plus, voor ons als scheidsrechters zal het rustiger zijn: minder spreekkoren."