Koeman nu echt van Oranje naar Barcelona: 'Veel fans zullen blij zijn'

Na de 8-2 nederlaag van Barcelona in de Champions League tegen Bayern München afgelopen vrijdag, prijkte het gezicht van Koeman al op de voorkanten van de Spaanse sportkranten. Het was duidelijk dat de historische nederlaag niet zonder gevolgen kon blijven voor coach Quique Setién. Hij werd inderdaad snel ontslagen na dat debacle.

Vrije trap in 1992

En nu wordt Koeman dus zijn opvolger. Met zijn 246 wedstrijden geldt hij in Barcelona als een legendarische speler. In 1992 maakte hij voor de club met een knalharde vrije trap het winnende doelpunt in de finale van de Champions League, toen nog de Europa Cup I. Het was de eerste keer dat Barça de cup met de grote oren won.