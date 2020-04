Quarantaine en profvoetballers: een lastige combinatie

Feesten in Belgrado

De 22-jarige Serviër Luka Jovic, spits van Real Madrid, kwam in opspraak omdat hij na aankomst in zijn thuisland ging feesten. In plaats van in quarantaine te gaan, zette hij de bloemetjes buiten.

Jovic betuigde spijt, maar gaf aan dat hij niet goed was voorgelicht. Hij wist niet dat hij in isolatie moest. "In Madrid was mijn test negatief. Dus ben ik naar Servië gegaan om mensen te helpen en dicht bij mijn familie te zijn. Ik deed het met toestemming van mijn club."

Drinken in de hotellobby

Een collega van Jovic, Aleksandar Prijovic, maakte het nog net iets bonter. Hij werd aangehouden in Belgrado omdat hij met vijf vrienden aan het drinken was in een hotellobby.