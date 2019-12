Feyenoord zet opmars door in Galgenwaard

Feyenoord heeft de opmars van de afgelopen weken doorgezet in De Galgenwaard. De ploeg van trainer Dick Advocaat versloeg FC Utrecht met 2-1 en nam de vijfde plaats daardoor over van de opponent. Onder leiding van Advocaat is Feyenoord nog altijd ongeslagen in de eredivisie, met zeventien punten uit zeven duels. De Rotterdammers staan drie punten achter op PSV, de nummer 3 van de ranglijst die vorige week in De Kuip met 3-1 onderuit ging.

De twee subtoppers schotelden de toeschouwers een meeslepende wedstrijd voor, vol strijd, kansen en soms kolderieke momenten. FC Utrecht had het beste van het spel, maar de thuisclub liet veel kansen onbenut. Feyenoord had heel wat minder kansen nodig om tot scoren te komen. Dat deden de Rotterdammers twee keer op bijzonder fraaie wijze. Goal Kökcü Orkun Kökcü kon na een kwartier spelen aan de linkerkant van het veld vrij uithalen. De 18-jarige middenvelder, een van de lichtpuntjes dit seizoen bij Feyenoord, krulde de bal van grote afstand over doelman Maarten Paes in de verre hoek. Twee minuten later stond het al weer gelijk. Uit een hoekschop kon Justin Hoogma ongedekt de gelijkmaker inkoppen: 1-1. Klaiber: 'Ik zou zeggen: 100% penalty' Bekijk deze video op RTL XL Tweede helft Met enig fortuin bleef Feyenoord daarna tot aan de rust schadevrij. Scheidsrechter Björn Kuipers zag geen strafschop in een botsing in het zestienmetergebied tussen verdediger Tyrell Malacia van Feyenoord en Utrecht-aanvaller Gyrano Kerk, die in de eerste helft in kansrijke positie ook nog twee keer voorlangs knalde. De Rotterdamse doelman Kenneth Vermeer had geluk dat Issah Abass niet profiteerde toen hij een schot van Adam Maher voor de voeten van de aanvaller tikte. Rode kaart Feyenoord sloeg na rust bij de eerste goede aanval wel gelijk weer toe. Jens Toornstra knalde vanaf de rand van de zestien prachtig raak na een voorzet van Malacia: 1-2. FC Utrecht probeerde van alles om weer gelijk te komen, maar Sean Klaiber raakte de paal en Vermeer wist een schot van Simon Gustafson in twee instanties nog net uit z'n doel houden. Toen de moegestreden thuisploeg in de slotfase met tien man verder moest na rood voor Hoogma, kon Feyenoord het duel beheerst uitspelen. Vermeer: 'Die ballen van tegenwoordig...' Bekijk deze video op RTL XL