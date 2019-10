Jaap Stam vertrekt als trainer bij Feyenoord

Feyenoord had gisteren niets in te brengen in de klassieker tegen Ajax. De Rotterdammers verloren met 0-4, en die score was nog aan de lage kant, gezien het overwicht van de Amsterdammers. Feyenoord staat momenteel op de twaalfde plaats in de eredivisie, met 14 punten uit elf wedstrijden.

Kansloos

Eerder deze week verloor Feyenoord in de Europa League al even kansloos van het Zwitserse Young Boys.Wie Stam gaat opvolgen bij Feyenoord, is nog onduidelijk. Assistent-trainers Jean-Paul van Gastel, Denny Landzaat en Said Bakkati nemen voorlopig de trainingen over.