Ajax ontsnapt met nipte zege op RKC: 2-1

Het had er veel van weg dat Ajax zich maar moeilijk kon motiveren in het kleine stadion in Waalwijk. RKC had slechts een punt overgehouden aan de eerste negen competitiewedstrijden. De hekkensluiter was voor rust wel veruit de gevaarlijkste ploeg. Clint Leemans raakte al in de openingsfase de onderkant van de lat. Stijn Spierings schoot in kansrijke positie veel te gehaast naast en ook Stanley Elbers kreeg de bal niet achter doelman André Onana.