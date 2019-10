Heerenveen bezorgt AZ tweede nederlaag

Calvin Stengs scoorde meteen na de hervatting, na een origineel uitgevoerde vrije trap door Koopmeiners en Fredrik Midtsjø, en bracht de spanning terug. Uitgerekend Koopmeiners bracht de marge weer op twee in Heerenveens voordeel. Hij werkte de bal in eigen doel in een poging te voorkomen dat een kopbal van Kongolo er in vloog.