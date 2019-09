Keeper Curaçao Jarzinho Pieter (31) plots overleden

De Curaçaose keeper Jarzinho Pieter is plotseling overleden. De 31-jarige voetballer was met het nationaal elftal in Haïti, waar ze zondag een wedstrijd hadden gespeeld, toen het misging.

Jarzinho Pieter met eerste keeper Eloy Room en Rowendy Sumter © Facebook Jarzinho Pieter Pieter is reservekeeper van het nationaal elftal. Daarnaast was hij de keeper van kampioen Vesta. Hij kwam tijdens de wedstrijd tegen Haïti niet in actie. Waar hij aan is overleden, is niet bekend. Oud-PSV-keeper Eloy Room herdenkt zijn teamgenoot met een filmpje op Twitter: