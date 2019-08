Stéphanie Frappart schrijft geschiedenis en fluit Liverpool-Chelsea: 'Tijden veranderen'

Frappart is volgens kenners vastberaden, heeft stalen zenuwen, is een uitstekend manager en beschikt over een topconditie. De Nederlandse scheidsrechter Lizzy van der Helm kent haar. "Deze vrouw is op en top professional."

Geweldige primeur

Van der Helm: "Ze is een mooi voorbeeld voor vrouwen in mannenwerelden: tijden veranderen." Ook volgens scheidsrechter Kevin Blom is het erg bijzonder wat er vanavond gebeurt. Blom is coördinator vrouwenarbitrage bij de KNVB.

Waarom het zo lang heeft moeten duren? "Om zo'n wedstrijd te fluiten, moet je echt heel goed zijn. Heel veel vlieguren maken. Dat heeft deze vrouw gedaan", zegt Blom.

42 vrouwen

Vrouwelijke scheidsrechters zijn nog flink in de minderheid, weet Blom. "De poule vrouwen waaruit je kunt vissen is veel kleiner. Ter vergelijking: we hebben in Nederland een poule van 4200 mannen tegenover een poule van 42 vrouwelijke scheidsrechters."