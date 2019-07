Feyenoord verliest in De Kuip laatste oefenduel

Er was een negatieve hoofdrol weggelegd voor Sven van Beek, die in de fout ging bij het eerste doelpunt van Southampton. In het strafschopgebied speelde hij de bal te ver voor zich uit, waardoor Che Adams de bal in het doel kon glijden. Ook de tweede goal van Everton oogde knullig. Maya Yoshida schoot raak na een vrije trap die bleef hangen. Orkun Kökcü had tussendoor gelijkgemaakt.