Ajax wint de Johan Cruijff Schaal na zege op PSV

53e minuut

Om erger te voorkomen mocht Hendrix na de rust in de kleedkamer blijven, net als Bruma. Met Gutiérrez en Malen wilde PSV dichter bij de gelijkmaker komen. Dat mislukte, want Daley Blind pegelde Ajax in de 53e minuut naar 2-0.

Arbiter Higler keek nog even op een tv-scherm of Dusan Tadic geen overtreding had gemaakt op Boscagli. Vervolgens keurde hij de treffer goed. Bij Ajax kregen Ziyech en Lasse Schöne nog speeltijd, bij PSV aanvaller Lozano. Spannend werd het daardoor niet meer in de Johan Cruijff ArenA.