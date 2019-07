Oranjevrouwen terug op Nederlandse bodem

Na de verloren WK-finale tegen de Verenigde Staten in stadion Parc OL in Lyon zijn de voetbalsters van Oranje teruggekeerd in Nederland. Rond 17.00 uur kwam hun vliegtuig aan op Schiphol. Voor het toernooi zijn de spelers en hun begeleiders bijna vijf weken lang in Frankrijk geweest.

Hadden de 'Leeuwinnen' de VS verslagen, dan waren ze in Amsterdam getrakteerd op een rondvaart door de grachten en een huldiging op het Museumplein. Maar de voetbalsters lieten de KNVB eerder al weten niets te voelen voor een huldiging als ze met een tweede plaats genoegen moesten nemen. De selectie en begeleiders zijn vanavond wel te zien en te horen in het programma Studio France. Lees ook: Tweede op het WK, nu is het tijd om de eredivisie aan te pakken Kijkcijferrecord De WK-finale VS-Nederland (2-0) trok zondag in Nederland bijna 5,5 miljoen tv-kijkers, opnieuw een kijkcijferrecord voor de voetbalvrouwen. Naar de halve finale tegen Zweden keken er circa 5 miljoen.