Fransen verbieden Oranjeparade in Lyon

Bij de voorgaande wedstrijden van de 'Leeuwinnen' op het WK werd wel steeds een Oranjeparade gehouden, die steeds probleemloos verliep en veel bekijks trok in de Franse steden.

Flinke afstand

Volgens een woordvoerder van de KNVB waren de grootste problemen voor de oranjestoet, de afstand tot het stadion. "Dat is 20 kilometer en dat is te ver om te lopen. Toen hebben we gekeken hoe we dat wel kunnen doen. Maar vanwege het afzetten van wegen en dat soort zaken is het niet meer gelukt."