Cruciale goal bezorgt Jill Roord slapeloze nacht, maar nog geen basisplaats

De reacties stroomden binnen op haar telefoon. "Ik heb nog niet alles gelezen en beantwoord. Het mooiste berichtje? Dat vind ik moeilijk te zeggen. Alle reacties zijn leuk. Maar die van familie en vrienden zijn toch wel het leukst, want die zijn het meest trots."

Bouwen op de bank

Ook bondscoach Sarina Wiegman complimenteerde Jill met haar goal. "Ze vond dat ik het goed had gedaan. En ze zei dat het fijn is dat ze op mensen kan bouwen die op de bank zitten." De vraag is wel of het haar status binnen het team heeft veranderd. "Dat weet ik niet, dat moet blijken."