Swingende stoet onderweg naar eerste duel Oranje Leeuwinnnen

Fanzone

De fanzone op het strand liep gedurende de ochtend vol met in oranje en rood-wit-blauw uitgedoste voetbalfans. Na dagen waarin het veelal regende, scheen nu de zon in de Franse kustplaats in Normandië.

De fans, veelal jonge meisjes en gezinnen, genoten van optredens van artiesten en konden ondertussen allerlei activiteiten ondernemen in de fanzone. Vanaf 11.30 uur trok het hele gezelschap achter de welbekende Oranjebus, een dubbeldekker, door de stad richting het station. Vanaf daar gaan de fans per bus naar het stadion.