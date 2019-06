'Heitinga nodigde rellende harde kern uit voor mini-Klassieker'

'Extra sfeer'

Het Parool schrijft nu dat de Ajax-supporters die zich misdroegen, daar waren op uitnodiging van Ajax en Heitinga. Het leek hen een goed idee als enkele honderden supporters 'voor wat extra sfeer zouden zorgen' tijdens de kampioenswedstrijd.

Voorwaarde was dat ze zich zouden gedragen. Maar dat plan bleek naïef: al na 33 minuten ging het mis; de harde kern zocht familieleden van de spelers op om verhaal te halen. Ajax zegt in een reactie aan de krant dat het uiteraard niet Heitinga’s bedoeling was 'hooligans uit te nodigen'. De ­ex-international dacht dat het team wel wat aanmoediging kon gebruiken.

Aboutaleb

Het incident kan volgens Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, gevolgen hebben voor de toekomst. Hij baalt ervan, zei hij in een eerder interview op Radio 1.

"Door dit incident wordt het weer extra lastig om uitsupporters toe te laten bij wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord. Samen met alle betrokken partijen waren we voorzichtig weer aan het kijken of we konden praten over het toelaten van uitsupporters. Dit incident maakt dat erg lastig."