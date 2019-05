Hoe moet Ajax verder na verlies? 'Wacht met praten over wat misging'

Om dat te doen, moet je volgens Schuijers nieuwe doelen stellen. "Het eerdere doel - de Champions League-finale - is niet gehaald. Ze moeten nu tegen zichzelf zeggen: daar kunnen we niets meer aan doen, ik concentreer me nu op wat nog gaat komen. En dan moeten ze zich realiseren dat ze nog landskampioen kunnen worden."

Ruimte voor verdriet

Ook sportpsycholoog Mark Schuls zegt dat de spelers eerst ruimte moeten geven aan het verdriet. "Of ze zich kunnen focussen op de volgende wedstrijden is heel persoonlijk. De een kan dat makkelijker dan de ander. Het is goed dat de spelers eerst even contact hebben met het thuisfront."

"Daarna moeten ze het parkeren: de volgende wedstrijd komt al snel. Dus niet nu uitgebreid praten over wat er gebeurd is en waar het misging, maar vertrouwen en motivatie opbouwen. Later moeten ze dat wel doen: kijken wat ze ervan kunnen leren. Maar ook kijken wat de goede momenten waren uit de wedstrijd."