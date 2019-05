Eerste prijs is binnen voor Ajax: Willem II verslagen in bekerfinale

Daley Blind, Klaas-Jan Huntelaar (2x) en Rasmus Kristensen waren trefzeker voor Ajax.

Goede kansen

Vooraf hoopten Willem II-fans nog dat de Ajacieden al met hun hoofd bij woensdag zouden zijn, als de halve finale van de Champions League tegen de Spurs op het programma staat. De Tilburgers begonnen fel aan de wedstrijd en creëerden ook wat kansen.

Tot de openingstreffer had Ajax het dan ook best lastig met het dapper strijdende Willem II, dat zich in de competitie nog voor de play-offs om Europees voetbal kan plaatsen. Daar kwam vlak voor de rust abrupt een einde aan toen eerst Blind en een minuut later Huntelaar de bal in de netten schoot.

In de tweede helft verzuimde Willem II om de aansluitingstreffer te maken. Huntelaar vergrootte in de 67e minuut de voorsprong en verdediger Rasmussen maakte er een kleine tien minuten later 0-4 van.

Weinig zicht

De bekerfinale is na een klein uur nog een paar minuten stilgelegd omdat supporters van de Amsterdamse club vuurwerk afstaken. Door grote rookwolken was het zicht op het speelveld van de Rotterdamse Kuip even onvoldoende.