Throwback: bijzonder debuut bij vorig bekerduel tussen Ajax en Willem II

Tien man

Voor Willem II verliep de wedstrijd niet zoals gepland. De Tilburgers wonnen een maand eerder nog verrassend in de Arena (1-2), maar konden in het bekerduel geen vuist maken. In de tweede helft moesten ze bovendien met tien man verder, na een overtreding van Anouar Kali op Lasse Schöne.

De wedstrijd in 2016 was overigens ook het eerste duel op een Nederlands veld waarin de videoscheids werd getest. Die eer viel Pol van Boekel ten deel; hij keek buiten het stadion in een busje mee met de wedstrijd.