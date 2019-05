Teleurstelling bij Spurs-fans na nederlaag: 'Natuurlijk balen ze'

Een 'dikke, grote teleurstelling' is het voor de supporters van Tottenham Hotspur, zegt Saenen. "Natuurlijk balen ze. Ze hebben zich gewenteld in de rol van de underdog, in de hoop daar genoeg teamspirit mee te creëren om het eerste deel van de halve finale in de Champions League te kunnen winnen."

Gedaan

Niet genoeg dus en dat betekent teleurstelling. Onder andere bij de buurman van Saenen en zijn zoontje. Wat ook niet hielp was het imago van Ajax, zegt Saenen. "Spursfans zeiden van tevoren al dat Ajax het zo goed had gedaan in de wedstrijden tegen Juventus en Real Madrid en dat het nog maar de vraag was of ze daar tegen opgewassen waren."

Het gemis van beeldbepalende spelers Harry Kane en Heung-Min Son hielp ook niet, ziet Saenen. "Het zat er ergens wel een beetje in dat dit zou gebeuren. Je zag de toeschouwers ook eerder vertrekken uit het stadion: ze gaven het op en liepen weg. Dat gaf ook wel aan dat het gedaan was."