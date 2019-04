Onafhankelijk onderzoek naar optreden politie Ajax-Juventus

Fakkels en vuurwerk

Het doel was om een entrada met fakkels en vuurwerk te voorkomen, vanwege de gevaren voor aanwezigen. Maar de uitvoering hiervan door de politie is niet goed verlopen. De mobiele eenheid richtte waterkanonnen op supporters, onder wie kinderen en mensen in rolstoelen.

Politie en gemeente spraken daarom eerder al van 'een onbedoelde provocatie door het gebruik van een waterwerper'. De driehoek gaat op korte termijn ook in gesprek met Ajax en de supportersverenigingen.