Spelers Juventus slapen in Van der Valk: 'Heel bijzonder dat ze hier liggen'

Of het hotelpersoneel extra instructies heeft gekregen? En hoe Ronaldo zijn ontbijtje eet?

Wat het eerste betreft: de hotelmedewerkers van het hotel hebben duidelijke instructies gekregen: lippen op elkaar, mondje dicht. "We mogen er niets over zeggen. Vanwege de privacy mogen we nooit iets zeggen over onze gasten", zegt een andere hotelmedewerker.

Comfortkamer

Maar bijzonder is het zeker. "Het is wachten tot ze wakker worden", zegt de receptioniste vanochtend vroeg. "Iedereen slaapt denk ik nu nog."

Welke kamer sterspeler Ronaldo gekregen heeft, blijft ook onduidelijk. Een comfortkamer in het hotel dat op steenworp afstand van de ArenA ligt, is vanaf 99 euro per nacht te boeken. Een junior suite is iets duurder: vanaf 159 euro per nacht.