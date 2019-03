FIFA-baas: 'Vrouwelijke voetballers zijn rolmodel voor mannen'

Na een bijeenkomst van onder meer de FIFA en internationale spelregelcommissie IFAB zei Infantino dat in het vrouwenvoetbal minder blessures worden geveinsd en minder tijd wordt gerekt dan bij de mannen.

Middenlijn

"Vrouwen zijn aardiger dan mannen", zei hij. "Waarschijnlijk omdat wij mannen het gevoel hebben dat we moeten laten zien hoe sterk we zijn. Dit komt naar voren in ons gedrag in de samenleving in het algemeen, maar ook op het voetbalveld. Als het op gedrag aankomt, moeten we, kunnen we leren van het vrouwenvoetbal."

IFAB besloot zaterdag dat er gele en rode kaarten komen voor teamofficials die zich misdragen. Ook moeten spelers die gewisseld worden vanaf juni het veld op het dichtstbijzijnde punt verlaten en niet meer bij de middenlijn.