PSV weet ook in eigen huis niet van Feyenoord te winnen, Ajax loopt in

'PSV, wordt wakker'

Daarna ontstond er al snel nog een kans voor Feyenoord. Calvin Verdonk haalde uit, maar de bal belandde via de arm van Viergever over de achterlijn. Via de corner kopte Jørgensen de bal voor, waardoor Van der Heijden de bal kon koppen, maar keeper Zoet was er op tijd bij.

"PSV word eens wakker", klonk er vanuit het publiek.