Feyenoord staat weer op in De Kuip, overtuigende zege op De Graafschap

Zoals zo vaak dit seizoen diende De Kuip weer als zalf op de Rotterdamse wond.

Thuis versus uit

Voor eigen publiek toont Feyenoord doorgaans een heel ander gezicht dan in uitwedstrijden. De ploeg van Van Bronckhorst won in De Kuip van PSV (2-1) en Ajax (6-2), maar liet zich dit seizoen ook al verrassen in onder meer Doetinchem, Zwolle en bij de 'kleine' stadgenoot in Kralingen.

Alleen Fortuna Sittard wist punten mee te nemen uit de thuishaven van Feyenoord.