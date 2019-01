Politie zoekt vandaag verder naar vermiste voetballer Sala

Eerbetoon

In Frankrijk en Engeland zijn grote zorgen over Sala. In Nantes gingen dinsdagavond fans de straat op om een eerbetoon te brengen aan de voetballer. Ze hielden sjaaltjes van Nantes in de lucht en riepen zijn naam. Het bekerduel van de club, dat woensdagavond op het programma stond, is uitgesteld.

In Cardiff werd de training geschrapt. "We zijn in shock. We willen alle fans en iedereen die steun heeft betuigd bedanken. We blijven hopen op positief nieuws'', schrijft de club in een statement.