Ouders vermiste Cardiff-spits Emiliano Sala in shock: 'Ik ben ten einde raad'

Het vliegtuig waarin Sala zat, verdween gisteren aan het eind van de dag van de radar nabij het rotseiland Les Casquets bij de Britse Kanaaleilanden. Op dit moment wordt er met twee vliegtuigen, twee helikopters en een reddingsboot gezocht naar het vermiste vliegtuig. Tot nu toe is niets gevonden, laat de politie van Guernsey weten.

Zoektocht

De omstandigheden voor de zoektocht zijn een uitdaging, tweet de politie. Golven zijn tot twee meter hoog, het regent hevig en er is slecht zicht. De Engelse autoriteiten proberen ook om contact te maken met vliegvelden in de omgeving, om te kijken of het vliegtuig daar misschien is geland. Tot nu toe is dat nog niet het geval.