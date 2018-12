PSV als koploper de winterstop in na winst tegen AZ

Tegen AZ speelde PSV de eerste 45 minuten wel ondermaats. Het was misschien wel de slechtste helft dit seizoen van de Eindhovenaren, die geen grip hadden op het middenveld en bijna geen enkele kans wisten te creëren.

Schorsingen

Van Bommel miste met verdediger Daniel Schwaab en middenvelder Pablo Rosario (geschorst) twee vaste waardes. Daardoor mochten Nicolas Isimat-Mirin en Gastón Pereiro weer eens opdraven. De Franse verdediger, onder Van Bommel van eerste tot derde keus gedegradeerd, maakte pas zijn eerste speelminuten in de eredivisie.

Pereiro begon het seizoen als vaste kracht, maar raakte zijn basisplaats enkele weken geleden kwijt aan Erick Gutiérrez. De Uruguayaan kon ook tegen AZ geen moment overtuigen en werd al binnen een half uur weer gewisseld, voor Michal Sadilek. De Tsjech bracht wel het benodigde vuur in de ploeg.

Afgetroefd

PSV was na een kwartier op achterstand gekomen nadat Gutiérrez zich op middenveld had laten aftroeven door Guus Til. Mats Seuntjens pikte de bal op en schoot die van zo'n 20 meter langs doelman Jeroen Zoet: 0-1.

De eerste kans voor PSV leverde vijf minuten voor rust direct een doelpunt op. Hirving Lozano schoot op de vuisten van AZ-keeper Marco Bizot, maar in de rebound was het via Steven Bergwijn wel raak (1-1). Direct na rust kwam PSV op voorsprong via Sadilek, die de bal op aangeven van Luuk de Jong langs Bizot werkte.

AZ was met een schot op de lat van Fredrik Mitsjø nog dicht bij de gelijkmaker, maar in de slotfase besliste Lozano het duel uit een strafschop.