'Amerikaanse miljardair koopt Wembley'

De Engelse voetbalbond FA staat op het punt het stadion Wembley te verkopen aan de Amerikaanse miljardair Shahid Khan. De eigenaar van het American footballteam Jacksonville Jaguars zou 1 miljard pond, omgerekend ruim 1,1 miljard euro, neertellen voor het beroemde stadion in Londen.

Dat schrijft de Engelse krant The Sun.

Na de verkoop blijft Wembley de locatie voor interlands en wedstrijden als de FA Cup Final. Wel zou de nationale ploeg in oktober en november moeten uitwijken omdat in die periode american footballduels uit de NFL in Londen worden gespeeld. Een woordvoerder van de FA liet niet veel los: "We kunnen bevestigen dat de FA een bod heeft gekregen op Wembley.''