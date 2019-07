Teunissen na etappezege: 'Onwerkelijk gewoon, een bizar scenario'

Teunissen is eigenlijk degene die de sprint moet aantrekken voor Dylan Groenewegen. De sprinter van Jumbo-Visma ging echter in de slotkilometers onderuit, waarop Teunissen voorin zelf meesprintte en de Slowaak Peter Sagan met een banddikte klopte. "Ik hoop dat Dylan oké is", was ongeveer het eerste wat de ritwinnaar zei. "Echt heel apart dit."

'Je voelt niks en alles tegelijk'

"Heel apart. Ook omdat het de bedoeling was voor Dylan. Maar ik ga deze dag natuurlijk nooit meer vergeten. Het is echt bizar. Ik ben wel wat gewend, maar dit is natuurlijk een groot circus. Je houdt er helemaal geen rekening mee. Je bent maandenlang bezig met Dylan. En in een keer zag ik een kans. Maar ik had niet verwacht Sagan te kloppen."

"We winnen hier de rit. We schrijven geschiedenis. Die laatste meters deden zoveel pijn. Maar je weet wat er op het spel staat. Je voelt eigenlijk niks en alles tegelijk. Ik laat het allemaal maar op me afkomen."