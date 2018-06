Helft minder WK-kijkers door ontbreken Oranje

Het niet kwalificeren van het Nederlands Elftal voor het WK-voetbal in Rusland zorgt voor een flinke daling van het aantal televisiekijkers.

In de eerste week van de WK's in 2010 en 2014 keken er nog gemiddeld zo'n twee miljoen mensen naar wedstrijden waaraan Oranje niet meedeed, dit jaar zijn dat er slechts 1,3 miljoen: een daling van 33 procent. Tellen we de wedstrijden van Nederland wel mee, dan is de daling nog een stuk groter.

Nederlands elftal

​Dat blijkt uit kijkcijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO) die zijn opgevraagd door RTL Z. Als de wedstrijden van het Nederlands elftal ook worden meegenomen in de cijfers, dan zijn de verschillen nog groter. Zo trokken de interlands tegen Spanje en Australië in de eerste week van het WK van 2014 respectievelijk 7,2 en 7,9 miljoen kijkers.

De eerste speelweek van het WK in 2014 trok gemiddeld, inclusief de twee wedstrijden van Nederland, zelfs bijna 2,6 miljoen kijkers per pot. Daarmee vergeleken daalde het aantal kijkers dit WK met 50 procent.

Ook relatief gezien is er sprake van een forse daling. Het marktaandeel van WK-wedstrijden waarin Oranje niet speelde lag in 2010 en 2014 nog op respectievelijk 56 en 48 procent, tijdens dit WK is dit gedaald naar 44 procent. Ter vergelijking: de wedstrijd tussen Nederland en Denemarken in 2010 had een marktaandeel van 93 procent, de 7,9 miljoen kijkers tegen Australië waren goed voor 88 procent van de kijkers.

Amerika en Duitsland

Ook in de Verenigde Staten is te merken dat het land zich niet heeft gekwalificeerd. Aan de andere kant van de oceaan daalde het aantal kijkers met 44 procent, schreef Bloomberg gisteren op basis van data van Nielsen.

In Duitsland, dat zich voor dit WK natuurlijk wél heeft geplaatst, zit de voetbalfan nog altijd trouw voor de buis. Een kleine 26 miljoen Duitsers zagen hun elftal verliezen van Mexico, aldus cijfers van Statista. Dit aantal lag ongeveer op hetzelfde niveau als vier jaar eerder. Toen keken er naar de eerste wedstrijd van Duitsland, tegen Ghana, ruim 24 miljoen mensen.